Bon plan Saint Valentin : l'enceinte sans fil Harman Kardon à -57% chez la Fnac

Un appareil beau et puissant

Pour les esthètes du son qui apprécient la facilité

Avec l'Omni 20+, Harman Kardon met son savoir-faire dans une enceinte connectée à la fois compacte et très élégante. Les haut-parleurs sont sur la face avant de l'appareil et les différents boutons sur le dessus. Sa forme ronde lui permet de sa glisser sur n'importe quel meuble de la maison sans jurer à côté de votre décoration d'intérieur.Mais ce qui intéressera votre chéri(e), c'est bien entendu le son délivré par cet appareil. Et Harman Kardon est connu pour ne pas prendre ce sujet à la légère. L'enceinte est équipée d'une puce Bluetooth et peut lire tous vos titres depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Vous pouvez également la raccorder de manière filaire avec son port jack 3,5 mm intégré.Amateurs de bon son, vous serez heureux d'apprendre que l'Omni 20+ peut accepter et restituer des fichiers audio HD en qualité 24 bit/192 kHz. Si vous possédez les copies CD de vos albums des versions haute résolution, l'enceinte sera capable de leur rendre justice avec un bel équilibre du son et des différentes fréquences.L'Omni 20+ est aussi un produit grand public et Harman Kardon s'est associé avec Spotify pour vous permettre de diffuser la musique jouée depuis le service de streaming d'un clic sur votre smartphone. Pas besoin de passer par un jumelage Bluetooth souvent contraignant pour lire une playlist à la volée, un seul tap sur votre écran suffit. Et cela marche également avec Google Cast, en reliant l'enceinte à votre réseau Wi-Fi domestique. Rien de plus simple en somme.L'Omni 20+ est disponible à un prix de 129,99€. C'est le cadeau idéal pour combler votre âme soeur et passer une soirée de la Saint Valentin avec les morceaux qui ont suivi votre histoire d'amour.