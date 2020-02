Ecran gaming Acer nitro incurvé 49" à seulement 699,99€ au lieu de 999,99€ chez la Fnac

-30% sur cet écran premium

Géant et incurvé

Le moniteur PC orienté gaming Acer Nitro EI1 EI491CRP est disponible au prix de 699,99 euros sur le site de la Fnac. Une belle baisse de prix sur ce produit dont le tarif barré est de 999,99 euros. Le retrait en magasin est gratuit, la livraison à domicile est facturée 9,99 euros. Bon à savoir, exceptionnellement jusqu'au mercredi 12 février à 18h00, la livraison Express en 1 jour ouvré est proposée à seulement 4,99 euros. Le produit est vendu et expédié par Fnac.com.Le moniteur embarque une grande dalle VA incurvée de 49 pouces pour une immersion exceptionnelle en jeu. Une telle taille permet également d'afficher plusieurs fenêtres sur l'écran, qui affiche une définition Full HD 3840 x 1080 pixels. On retrouve une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour une fluidité à toute épreuve, un angle de vision horizontale et verticale de 178 degrés, une luminance de 300 nits et un gamut de couleurs 90% DCI-P3. Il offre un temps de réponse rapide de 4ms. Niveau connectiques, c'est du classique avec deux ports HDMI 1.4, une prise HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.2. Le son est pris en charge par deux haut-parleurs de 3W.Nous vous rappelons que la rédaction de Clubic a constitué un comparatif des meilleurs écrans PC gaming du marché, n'hésitez pas à y jeter un œil.