Promotion Fnac spéciale Saint Valentin : Casque sans fil Beats Studio 3 blanc à -29%

Fnac : 100 euros de réduction sur le Beats Studio 3

Autonomie de 22 heures

Si vous ne savez pas quoi offrir pour la prochaine Saint-Valentin, voici une idée de cadeau suggérée par la Team Clubic Bons Plans.Pour ceux et celles qui n'ont pas un budget limité, voici le Casque Beats Studio 3 en promotion à la Fnac. Affiché en temps normal à 349,99 euros, le casque sans fil voit son prix baisser à 249,99 euros ; soit 100 euros de remise immédiate de la part du site marchand. Cette réduction est valable jusqu'au 31 mars 2020.Des frais de port étant appliqués à hauteur de 4,99 euros (minimum), il est vivement conseillé de choisir le retrait gratuit du produit en magasin Fnac. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Retirer en 1J en magasin" depuis la page produit.Disponible dans un coloris blanc, le casque bluetooth Beats Studio 3 est un casque circum aural souple comportant notamment des coussinets confortables.Il dispose de la connectivité Bluetooth de classe 1, intègre une puce Apple W1 offrant une augmentation de la portée et s'appaire sur un iPhone, un iPad, un iPod ou une Apple Watch.D'une autonomie de 22 heures, l'appareil embarque le système Fast Fuel qui vous permet d'acquérir 3 heures d'écoute en 10 minutes de charge.Enfin, le casque est fourni avec un étui de transport, un câble RemoteTalk, un câble de charge USB, un guide de démarrage et une carte de garantie.