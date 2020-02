Ecouteurs sans fil JBL Everest 110GA en précommande à 49,99€ au lieu de 119,99€

Précommande Fnac : 70 euros de remise sur l'achat des écouteurs JBL Everest 110GA

Jusqu'à 8 heures d'autonomie

Vous avez exactement jusqu'au vendredi 14 février 2020 inclus pour vous procurer en promotion sur le site de la Fnac les écouteurs sans fil JBL Everest 110GA à 49,99€, soit 70 euros de moins par rapport au prix de vente conseillé.Cet article étant en précommande. L'envoi du produit s'effectuera à compter du jeudi 6 février 2020. Pour la livraison, il faut privilégier le retrait gratuit des écouteurs en magasin Fnac à l'issue de votre achat.Les écouteurs Everest 110GA de JBL sont de type intra-auriculaire et sont compatibles avec l'assistant vocal de Google. Vous pouvez ainsi contrôler entièrement vos morceaux musicaux préférés avec votre voix et recevoir des notifications sans regarder votre smartphone.Disponibles dans un coloris Argent montagne, les écouteurs à réduction de bruit disposent d'une autonomie maximale de 8 heures (pour 2 heures de charge) et bénéficient bien évidemment d'une connexion Bluetooth pour appairer votre téléphone.Garantie 2 ans, la paire d'écouteurs est fournie avec 3 embouts (S, M, L), un câble d'alimentation, une carte d'avertissement, une carte de garantie, une fiche de sécurité et un guide de démarrage rapide.