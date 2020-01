Apple iPhone XS 512 Go à seulement 665,10€ pendant les soldes Fnac

L'iPhone XS est en soldes

Un mobile premium

On le sait, il est très dur de trouver des baisses de prix intéressantes sur les iPhone. Mais cette offre de Fnac nous a tapé dans l'œil puisque pour 665,10 euros, vous pouvez entrer en possession d'un iPhone XS dans son coloris or avec 512 Go de mémoire interne. A ce tarif, impossible de le trouver en neuf bien sûr, il s'agit d'un produit d'occasion en état correct, 100% fonctionnel et garanti 12 mois. Les frais de port s'élèvent à 7 euros pour livraison à domicile en France métropolitaine.L'iPhone XS est un smartphone haut de gamme disposant de la dernière version d'iOS, et qui bénéficiera d'un long suivi logiciel de la part d'Apple. Il est équipé d'un SoC A12 Bionic gravé en 7nm qui lui offre d'excellentes performances. L'appareil est extrêmement rapide et peut faire tourner n'importe quel jeu. On retrouve également 4 Go de RAM ainsi qu'une batterie de 2658 mAh avec recharge 15W (0 à 50% en 30 minutes) pour l'autonomie.L'écran OLED Super Retina de 5,8 pouces offre une définition 2436 x 1125 pixels avec ratio 19.5:9, luminance 625 nits et compatibilités HDR 10 et Dolby Vision. L'encoche abrite le capteur photo frontal de 7 MP et ouverture f/2.2 ainsi que les scanners 3D pour Face ID. Au dos, la partie photo est confiée à un double module : un principal de 12 MP, f/1.8 et stabilisation optique et un téléobjectif de 12 MP, f/2.4 et OIS capable de zoom optique 2x.Un bon plan à ne pas rater si vous avez envie d'un iPhone récent disposant d'une grande quantité d'espace de stockage. Ces 512 Go de mémoire interne font vraiment la différence alors que de plus en plus de smartphones sont privés de port pour carte microSD.