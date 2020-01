Soldes Fnac: Aspirateur robot XIAOMI Roborock S50 Smart à moins de 400€

L'aspirateur Xiaomi Roborock S50 à 389€

Un aspirateur connecté

L'aspirateur du constructeur chinois Xiaomi est à seulement 389,99€ au lieu de 499,99€ en exclusivité à la Fnac! Cet aspirateur robot a deux fonctions majeures: il aspire et nettoie le sol. Il a une grande puissance d'aspiration 2000Pa qui lui permet d'absorber tout type de débris. Il peut escalader des tapis d'une hauteur maximale de 2cm sans difficulté. Ensuite, il peut éponger le sol grâce à sa lavette humide et son réservoir d'eau. Il peut éponger pendant 45 à 60 minutes. Enfin, il est équipé de capteurs et de bandes de caoutchouc qui le protège de chocs éventuels.L'aspirateur Roborock se connecte en WiFi à l'application dédiée pour votre smartphone. Depuis l'application, il vous est possible de programmer le robot et de définir son espace de travail. La configuration se fait aussi très facilement par l'application. Grâce à sa batterie longue durée de 5200mAh, l'aspirateur assure 2,5h de nettoyage d'affilées. Lorsqu'il est finalement déchargé, il retourne automatiquement à sa base de chargement sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit, avant de continuer son parcours un fois rechargé.Profitez d'un nettoyage autonome et libérez vous des tâches ménagères grâce à cet aspirateur robot soldé à la Fnac!