Economisez 50€ sur l'achat d'un casque JBL bluetooth grâce aux soldes Fnac 2020

Le Casque JBL à -39%

Confort et liberté de mouvement

Ce casque Bluetooth a un son impeccable, garantit de qualité JBL avec deux haut parleurs de 50mm. Les basses sont plus claires et profondes que sur un casque basique. Les coussinets d'oreilles en mousse à mémoire de forme pour épouser parfaitement votre tête et vous permettre d'écouter confortablement tout au long de la journée. La batterie longue durée peut tenir jusqu'à 20h d'écoute en une seule charge de deux heures. Vous profitez donc d'une écoute longue durée à la fois confortable et de qualité.Le casque JBL est conçu pour être facile d'utilisation: pour passer d'écoute à appel, rien de plus simple: les commandes sont situées directement sur le casque, ainsi que des commandes de volume. Le casque comute rapidement d'un appareil connecté à l'autre. Les coussinets amovibles vous permettent de bouger la tête et de vous déplacer sans être entravé par le casque. Enfin, si la batterie est épuisée, vous pouvez écouter en filaire grâce à un cordon anti-noeud qui ne s'emmêle pas!Obtenez le casque au plus vite grâce aux soldes Fnac, et découvrez d'autres produits à petits prix grâce aux bons plans Clubic!