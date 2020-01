Pack tablette Samsung Galaxy tab + micro carte SD à moins de 200€ grâce aux soldes Fnac

Le pack Tablette + Micro SD à 199€ seulement

Le Samsung Galaxy Pad A est une tablette tactile de 10,1 pouces, dont l'écran occupe presque tout l'espace: ses bordures font moins de 6,5mm. Elle a un design élégant en aluminium, est légère et agréable à utiliser. Elle a une batterie performante de 6150mAh qui lui permet de tenir longtemps sans recharge, allant jusqu'à 13h de visionnage continu. Enfin, son espace de stockage de 32Go peut être allongé par la micro SD 32Go incluse dans le pack, qui s'insère directement dans la tablette [[/anchor][/anchor][/anchor]H2]Une tablette pour la maison et la famillePensée pour une utilisation familiale, la tablette a un Espace Enfants ludique et d'apprentissage, avec un contrôle parental personnalisé pour le reste de la tablette. Le calendrier peut aussi synchroniser les activités de chaque membre de la famille. L'interface de base est simplifiée et donne un accès rapide à vos alarmes, vos rappels, vos notes. Elle fonctionne comme un petit bureau assistant qui vous accompagne dans votre quotidien. Enfin, si vous souhaitez écouter de la musique sans connecter d'enceinte, c'est facile car le son Dolby Atmos 3D est clair et précis!Obtenez ce pack à prix mini grâce aux soldes Fnac et retrouvez tous les autres bons plans soldes sur Clubic!