Casque TV sans fil à transmission UHF Sony à -30% grâce aux soldes Fnac !

Le casque à transmission UFH à 99€

Un casque confortable

Ce casque Sony à transmission utilise les ondes radio pour transmettre votre contenu au lieu d'utiliser les ondes Bluetooth ou WiFi. Il capte les ondes radio grâce à sa base transmetteur. Sans fil, il a une portée allant jusqu'à 100m, ce qui vous permet de vous déplacer dans la pièce aisément sans perdre la connexion. Il a aussi une batterie autonome de 20h, et il suffit de le poser sur la base transmettrice pour le recharger. La recharge complète prend 7 heures au total. Vous pouvez aussi le recharger avec des piles (type AAA).Le casque à transmission UFH est conçu pour une écoute longue durée: il est très léger (seulement 275g) ce qui vous permet de le garder longtemps sur la tête sans ressentir de gêne. L'écoute est d'autant plus confortable qu'il bénéficie d'un système de réduction du bruit environnant que vous pouvez activer pour vous immerger complètement dans vos contenus audio. Les commandes pour activer ou désactiver la réduction de bruit son situées sur le casque, avec d'autres commandes de volumes. Simple d'installation et d'utilisation, ce casque vous facilite la vie!