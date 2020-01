Soldes 2ème démarque Fnac : Pack PC Portable HP 14" + souris + sacoche à 449€ au lieu de 599€

Un PC portable HP performant

Des accessoires indispensables

Le HP 14s-dq0007nf est un PC portable polyvalent qui remplit les critères de base: il a un grand écran de 14 pouces tout en restant fin (seulement 1,79cm de hauteur). Fonctionnant sous Windows 10, le PC portable HP embarque un processeur Intel Core i3 et 8 Go de RAM. Outre ces caractéristiques basiques, il présente quelques bonnes surprises dont une batterie longue durée compatible avec la charge rapide et le déverouillage par empreinte digitale. Sa carte graphique permet de profiter d'images en 4k et de jouer en 720p sans carte graphique dédiée.Ce pack a l'avantage de contenir plusieurs accessoires nécessaires à la bonne utilisation du PC portable. Premièrement, sa housse de protection qui vous permet d'emmener partout avec vous votre ordinateur portable sans craindre les chocs. Ensuite, la souris sans fil qui est certainement très appréciée lorsque le pad tactile n'est pas adapté. Enfin, la suite Office 365 complète qui vous permettra d'exploiter à fonds tous les logiciels d'Office (traitement de texte Word, diapositives PowerPoint, tableurs Excel etc). Profitez de ce pack ultra-complet pour 449€ seulement à la Fnac!Le pack est disponible à ce prix pour une durée limitée: ne manquez pas de vous l'offrir, en ce moment sur Fnac!