Soldes 2020: sélection Clubic des meilleurs produits électroménager

L'électroménager moderne mis à l'honneur

Les appareils électroménagers en soldes à la Fnac

Aujourd'hui, le choix de l'électroménager est crucial: ces appareils déterminent le temps passé au ménage, à la cuisine et autres tâches domestiques inévitables. Les plus efficaces sont maintenant parfaitement autonomes, et ne demandent de notre part qu'un minimum d'attention. Voilà pourquoi chez Clubic, on vous propose de découvrir les produits qui vous feront avant tout gagner du temps. De l'aspirateur surpuissant au robot cuiseur connecté, on vous dit tout sur les soldes électroménager de la Fnac!On commence avec un aspirateur que vous connaissez sans doute déjà: le Dyson V7 Motorhead. Cet aspirateur balai est soldé à 249€ au lieu de 299€ en ce moment à la Fnac. C'est l'un des aspirateurs balais les plus puissant de Dyson, avec ces cyclones répartis sur deux rangées qui capturent les poussières les plus fines. Sa batterie a une autonomie de 30 minutes à plein régime d'aspiration. De plus, le Dyson V7 Motorhead possède une pièce détachable en un aspirateur à main plus léger qui vous permet d'atteindre les recoins les plus sales! C'est un aspirateur sans sac au réservoir facile à vider et nettoyable à l'eau.Pour améliorer le rendement de votre cuisine, on vous présente le robot cuiseur multifonctions Moulinex. Le Moulinex I-companion en taille XL est à 649€ au lieu de 799€ aujourd'hui à la Fnac, soit une économie de près de 20% sur ce petit bijou de robot. Le robot cuiseur peut préparer une grande variété de recettes que vous commandez à distance depuis votre smartphone, car le Moulinex I-companion est connecté en Bluetooth! Il cuit, mijote, cuit à la vapeur, rissole, pétrit, fouette, hâche, mélange, découpe etc, sans participation de votre part (ou presque!). Avec -150€ de réduction, on en profite au plus vite!Le robot lave vitre AMIBOT Glass est un robot qui s'attache à vos vitres et circule sur toute leur surface pour les nettoyer. La succion est assez forte pour l'empêcher de tomber mais ne laisse pas de trace sur le verre. Particulièrement utile pour les grandes surfaces, il est contrôlé à distance grâce à une télécommande. Il est équipé de deux chiffons en microfibres différents adaptés à différents usages. Enfin, il est entouré de capteurs qui reconnaissent et évitent les bords des vitres. Il se maintient sur la surface à nettoyer pendant 30 minutes environ, après quoi il aura besoin de chargement. Pour l'utiliser à l'extérieur, il vous suffit de l'attacher à un câble de sécurité fourni avec le robot. Il est en ce moment à 199€ seulement au lieu de 399€, soit une économie de 200€!On termine ce bon plan en beauté avec la balance corporelle connectée Yuanguo. Ce pèse-personnes se synchronise en Bluetooth avec vos application de suivi de santé comme Apple Health ou Google Fit. Grâce à ses qutre capteurs, la mesure du poids et des différentes masses (osseuse, graisse, eau) est précise. Le suivi est gardé en mémoire par la balance pour permettre à l'utilisateur de consulter l'historique depuis l'appareil connecté (smartphone, tablette). Cette tablette est en super soldes aujourd'hui: économisez 70€ et offrez-vous la balance pour 29,99€ seulement!Profitez des soldes Fnac sur l'électroménager et bien plus encore grâce aux bons plans de la team Clubic!