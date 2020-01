Le fameux aspirateur robot Roborock S50 V2 passe sous les 300€ chez Fnac

Roborock, les aspirateurs robots de Xiaomi

Un aspirateur robot haut de gamme à bon prix

Avec la marque Roborock, Xiaomi s'affirme comme l'un des acteurs majeurs du secteur en pleine ébullition de l' aspirateur robot . Le S50 a été l'un des modèles phares de la société, pas surprenant donc de voir revenir ce modèle iconique dans une nouvelle version revue et améliorée pour toujours plus de performances.Pour le design, Roborock reste fidèle à ses codes déjà solidement établis et propose un appareil au format rond, très compact et entièrement blanc pour donner une touche d'originalité. Sur le capot se trouve les nombreux capteurs laser qui permettent à l'appareil de se déplacer dans votre maison et d'éviter les obstacles. En bas se trouvent la brosse principale et le conduit d'aspiration mais également la brosse latérale qui permet de récupérer les poussières logées dans les recoins et près des plinthes.Plus qu'un aspirateur, le Roborock S50 V2 est l'allié de la propreté de votre maison. Il inclut également un mode « serpillère », à installer avant le cycle de nettoyage. De l'eau sera projeté sur le sol pour en retirer les traces et rendre votre domicile toujours frais et propre, le tout sans efforts. Idéal pour un rapide passage quotidien lorsque vous êtes de sortie.Enfin, pour revenir à l'aspiration, le Roborock S50 V2 possède plusieurs modes de nettoyage, que vous pouvez programmer au quotidien selon vos besoin afin de nettoyer votre maison en profondeur après une soirée, ou d'effectuer un petit passage rapide chaque jour pour ne jamais avoir de poussière ou de détritus jonchés sur le sol. Votre Roborock vous offre une personnalisation très poussée pour s'adapter à votre mode de vie.Pour cette nouvelle année 2020, la Fnac vous permet de prendre votre première bonne résolution et de mettre la main sur cet appareil bardé de technologies pour seulement 299€, soit 200€ de réduction par rapport à son prix initial. L'offre ne sera disponible que quelques jours seulement, dépêchez-vous pour en bénéficier !