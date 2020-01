Offrez-vous le dernier Red Dead Redemption sur PS4 en promo chez Fnac à 24,99€ au lieu de 69,90€

Red Dead Redemption 2 en promo à la Fnac

Un jeu PS4, par les créateurs de Grand Theft Auto V

Juste avant la rentrée, la Fnac casse le prix de Red Dead Redemption 2. Alors que le tarif était de 69,90 euros lors de sa sortie en octobre 2018, le jeu sur la plateforme PS4 voit son prix chuter à 24,99 euros ; soit une remise de 64% de la part de la Fnac. Cette offre promotionnelle prend fin le dimanche 5 janvier 2020, dans la limite des stocks disponibles.Pour information, des frais de port à hauteur de 2,79 euros (minimum) sont appliqués. Afin d'éviter de payer ce supplément, il est fortement conseillé de privilégier le retrait gratuit du produit en magasin Fnac en cliquant tout simplement sur le bouton "Retirer en 1J en magasin" visible depuis la fiche produit.Ce titre de Rockstar Games (créateur de Grand Theft Auto V notamment) invite le joueur à incarner Arthur Morgan qui doit fuir les autorités après un braquage qui a mal tourné dans la ville de Blackwater (Amérique des années 1890).Arthur Morgan et le reste de la bande de Dutch van der Linde doivent prendre la fuite vers l'est. Les agents fédéraux et les meilleurs chasseurs de primes du pays se mettent à leurs trousses et la bande commet méfaits sur méfaits dans les vastes terres sauvages de l'Amérique dans un seul et unique but : survivre.Pour en savoir davantage sur le jeu, on vous invite à lire notre test consacré à Red Dead Redemption 2