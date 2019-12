Profitez de -51% sur cette imprimante HP OfficeJet multifonction 4 en 1 chez Fnac : 39,99€ au lieu de 79,99€

Une imprimante 4 en 1 HP à prix sacrifié

Performance et qualité d'image

En cette fin d'année 2019, l'enseigne française Fnac casse le prix de l'imprimante HP Office Jet multifonction 3831 4 en 1 en proposant une réduction de plus de 50 % sur le montant affiché habituellement. S'il vous reste officiellement plus de 4 jours à cet instant pour profiter de cette bonne affaire, il est possible que le nombre d'exemplaires en stock diminue rapidement. Ainsi, nous vous conseillons de ne pas attendre pour glisser l'imprimante HP dans votre panier si vous êtes séduit par ses caractéristiques.La livraison est gratuite sur cette commande et il vous est possible de retirer votre colis en magasin. Même après avoir reçu votre achat, vous pouvez toujours changer d'avis grâce au service « satisfait ou remboursé ». L'imprimante multifonction est garantie pendant deux ans.L'imprimante HP Office Jet multifonction 3831 4 en 1 fonctionne par impression à jet d'encre thermique, ce qui offre un rendu d'une excellente qualité, notamment pour les photos. Elle est équipée d'un écran tactile monochrome de 2,2 pouces pour vous permettre de choisir vos options de manière plus agréable. L'appareil HP se connecte en Wi-Fi, ce qui est très pratique pour effectuer vos travaux d'impression à distance.Cette imprimante multifonction atteint une vitesse d'impression de 8,5 pages par minute pour les documents en noir et blanc et une vitesse d'impression couleur de 6 pages par minute. Concernant la numérisation, la machine offre une résolution d'une belle qualité de 1200 ppp maximum et peut traiter une surface de numérisation de 216 x 297 mm.L'imprimante est prévue pour une utilisation d'un volume de pages mensuel allant de 100 à 250 pages, mais peut si besoin atteindre les 1000 pages par mois. Elle est compatible à Instant Ink.Cette imprimante HP à prix cassé sera parfaite pour imprimer tous vos jolis souvenirs de ces fêtes de fin d'année et vous être utile au quotidien durant la nouvelle décennie qui approche !