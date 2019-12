La PS4 Pro avec Fallout 76 toujours en promo chez Fnac à 289,99€ au lieu de 399€

La meilleure PS4 à bas prix

Un MMO en cadeau

Nous sommes allés chez la Fnac pour découvrir cette bonne affaire. Attention car vous n'avez que jusqu'à ce soir minuit pour en bénéficier. Le retrait en magasin est gratuit et la livraison peut être effectuée sous un jour ouvré pour les adhérents Fnac+. De plus, la commande de cet article vous donnera accès à quelques avantages. Par exemple, une copie deest offerte. Pensez à bien ajouter le jeu à votre panier en même temps que la console. Il est disponible à cette adresse . Si jamais vous décidez également d'acheter, ce dernier verra son prix chuter à 39,99€. Enfin, une ultime remise de -10% sera appliquée sur un siège gaming acheté simultanément. Voilà qui est plutôt généreux.C'est donc la console PS4 Pro qui est concernée par cette réduction. Elle embarque un disque dur 1 To et une manette Dualshock 4 est de la partie. Rappelons que cette version de la machine de Sony est capable de faire tourner certains jeux en 4K-HDR. Bien entendu, vous devrez aussi avoir à votre disposition un téléviseur compatible avec cette définition. Cependant, si vous avez uniquement une TV HD, des améliorations esthétiques comme au niveau de la fluidité seront appliquées. Vous l'avez compris, il s'agit d'une PS4 plus puissante que les autres exemplaires.Une copie physique deest généreusement offerte par la Fnac. Ce jeu est un MMORPG qui vous plonge dans l'univers de la célèbre licence avec d'autres joueurs. De nombreuses activités vous tendront donc les bras. Précisons tout de même qu'un abonnement PlayStation Plus est nécessaire pour jouer. Si vous avez envie d'obtenir d'autres jeux pour votre PS4 Pro, n'hésitez pas à consulter notre sélection des meilleurs titres à cette adresse.La PS4 Pro est une console aux excellentes capacités qui magnifiera une bonne partie du catalogue de la machine. Elle est destinée aux joueurs qui veulent profiter de la meilleure expérience possible. Vous avez quelques heures devant vous pour passer à la caisse !