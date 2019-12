Pour l'achat de la Microsoft Surface Go 10" à 539,99€, une Xbox All Digital offerte à la Fnac

Un PC à transporter partout

Le cadeau ultime

Nous sommes chez la Fnac pour cette formidable bonne affaire qui expirera le 29 décembre prochain. Notez également que l'offre avec la Xbox One S All Digital offerte concerne tous les achats d'un PC ou Surface à partir de 499€. Pensez à bien ajouter la console à votre panier afin que la promo soit activée. Avec cet achat, vous aurez aussi accès à quatre mois d'abonnement sur Deezer et 100€ de remise supplémentaires si vous vous procurez un pack Microsoft Famille et Étudiant 2019 en plus. Rappelons que la livraison est gratuite et que les adhérents Fnac+ recevront leur commande sous un jour ouvré. Passons désormais aux caractéristiques des produits concernés.Tout d'abord, évoquons le cas du PC-tablette Microsoft Surface Go. Ce dernier arbore un écran 10 pouces avec une définition de 1800 x 1080 pixels. L'affichage est tout simplement parfait sur cette somptueuse dalle. Cette Surface d'entrée de gamme est équipée d'un processeur Intel Pentium Gold 4415Y, d'une carte graphique Intel HD Graphics 615, de 8 Go de RAM et d'un SSD 128 Go. Le tout avec le système d'exploitation Windows 10 S Édition famille. Malgré sa configuration un peu faiblarde, ce modèle a de nombreuses qualités. Il est facilement transportable et profite d'une belle autonomie d'environ 9 heures.Pour célébrer Noël, l'enseigne française vous offrira une console Xbox One S All Digital suite à votre achat. Cette machine est équipée d'un disque dur 1 To et ne possède pas de lecteur Blu-ray. Vous devrez donc passer par la boutique en ligne de Microsoft pour télécharger des jeux. Elle est tout de même compatible avec la technologie HDR et permet de visionner des programmes en 4K sur Netflix. Il s'agit tout de même d'un superbe cadeau offert généreusement sans frais supplémentaires.Voilà une offre à ne surtout pas rater. En plus d'obtenir un ordinateur hybride qui peut se convertir en tablette, vous aurez droit à une console de jeux qui saura vous divertir pendant de longs mois. Jetez-vous dessus avant que les stocks ne soient épuisés.