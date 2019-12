Xbox One S avec 6 jeux dont Star Wars et Fallout + une chaussette de Noël à moins de 300€ à la Fnac

Fnac : promotion sur un pack Xbox One S

La liste des 6 jeux inclus dans le pack

Gears 5

Star Wars Jedi Fallen Order Edition Deluxe

Forza Horizon 4

Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto V Edition Premium

Fallout 76

La Xbox One S sera probablement l'un des produits qui prendra place sous le sapin de Noël.Ainsi, la Fnac permet à ses clients de se procurer en promotion un pack à l'effigie de l'enseigne française qui inclut notamment la console de Microsoft et 6 jeux. Affiché en temps normal à 519,95 euros, le pack voit son prix chuter à 299,99 euros.Mais ce n'est pas tout ! Comme évoqué ci-avant, une chaussette à accrocher sur la cheminée est offerte pour tout achat du pack. Il suffit d'ajouter au panier cette chaussette Xbox d'une valeur de 9,99 euros qui est disponible sur ce lien . Vous avez jusqu'au 26 décembre 2019 pour profiter de l'offre.Six jeux sont contenus dans le pack Xbox One. Voici les titres en question :En ce qui concerne Fallout 76, il faut ajouter le jeu au panier via cette adresse et la remise de 19,99 euros s'effectuera automatiquement.