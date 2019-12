Pack Xbox One X 1 To + 1 jeu à seulement 229,99€

Fnac : 170 euros de réduction sur l'achat d'un pack Xbox One X 1 To + 1 jeu

100 euros offerts avec la carte Fnac

Vous avez exactement jusqu'au dimanche 8 décembre 2019 inclus pour acquérir sur le site de la Fnac un bundle composé de la console Xbox One X 1 To avec un jeu pour 329,99 euros au lieu de 499,99 euros ; soit 170 euros de remise immédiate de la part du site marchand.À l'heure où l'on écrit ces lignes, 3 packs sont proposés par la Fnac : pack Xbox One X 1 To + Star Wars Jedi: Fallen Order ; pack Xbox One X 1 To + Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions et pack Xbox One X 1 To + Metro Exodus Saga.Les packs cités ci-avant contiennent chacun : une manette Xbox One, un mois d'essai au service Xbox Live Gold, un mois d'essai au service Xbox Game Pass et un mois d'essai au service EA Access.Mais ce n'est pas tout ! Une réduction peut en cacher une autre...Grâce à leur fidélité, les clients de l'enseigne peuvent obtenir une remise supplémentaire 100 euros sur l'achat d'un des trois packs concernés. Avec cette autre promotion, le pack Xbox One X 1 To avec un jeu passe ainsi à seulement 229,99 euros.La remise supplémentaire de 100 euros se fait par l'intermédiaire de la carte Fnac (valable durant 3 ans) qui est en ce moment vendue à 10,99 euros au lieu de 30 euros Pour en profiter, il suffit de cliquer sur ce lien