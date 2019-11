Gagnez du temps pendant le Black Friday avec la carte Fnac+ à 1€ pendant 1 an seulement aujourd'hui

Vous avez la priorité !

La générosité selon la Fnac

Ainsi, la carte Fnac+ permet d'accéder à divers privilèges. Pour l'obtenir, il faudra vous rendre directement sur le site de l'enseigne (utilisez les boutons présents dans cet article) puis de cliquer sur la case bleue "Prendre la carte Fnac+". Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas bien compliqué. Grâce à cette souscription à 1€ pour une année complète, des avantages seront mis à votre disposition à la fois en ligne mais aussi dans les boutiques. Attention car cette offre n'est valable que ce mercredi 20 novembre 2019.Par exemple, vous aurez accès à la livraison gratuite et illimitée en un jour chez Fnac et Darty. Ce n'est pas tout puisque vous pourrez recevoir vos colis toujours plus vite grâce à l'option "2H Chrono" et la livraison sur rendez-vous sera aussi paramétrable. Autre bon point, jusqu'à 35% de remises chez plus de 70 partenaires de la Fnac (Booking.com, Club Lookéa, Les cinémas Pathé Gaumont...) seront à votre portée.Il serait beaucoup trop long pour nous de citer la totalité des avantages offerts par la carte Fnac+. Cependant, nous tenions à mettre en avant divers éléments. Par exemple, 4 mois gratuits à la plateforme Deezer sont de la partie. Il y a aussi 3 mois au Izneo Pass (BD, Manga, Comics...) et l'accès illimité à ePress. Vous bénéficierez également de remises sur des spectacles, des travaux photos et même sur des ventes privées.La carte Fnac+ est idéale si vous avez l'habitude de commander sur le site ou de vous rendre souvent en magasin. Contre un petit euro symbolique, toutes les livraisons seront offertes et des remises vous tendront les bras. N'hésitez pas !