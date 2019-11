Le pack Honor 9X 128Go et une paire d'écouteurs Bluetooth pour 249€ chez Fnac

Le Honor 9X en promo à la Fnac

Les caractéristiques principales du smartphone

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous diriger vers le site de la Fnac qui propose à ses membres un pack contenant le smartphone Honor 9X et la paire d'écouteurs Bluetooth V985. Vendu initialement à 299 euros, le bundle voit son prix baisser à 249 euros ; ce qui fait une économie de 50 euros.En ce qui concerne la livraison, des frais de port sont appliqués à 2,99 euros (minimum). Afin d'éviter de payer ce supplément, il est conseillé de retirer gratuitement le pack en magasin Fnac. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Retirer en 1J en magasin" visible sur la fiche produit.Tournant sous Android P (avec une surcouche EMUI 9.1.0), le Honor 9X dispose d'un écran 6.59" 2340 x 1080 px / 391 PPI, d'un processeur Octa-core HISILICON KIRIN 710F 4 x Cortex A73 2.2 GHz + 4 x Cortex A53 1.7 GHz, d'une mémoire interne de 4 Go RAM et d'une capacité de stockage de 128 Go(extensible jusqu'à 512 Go).Côté photo, on retrouve un capteur principal composé de 3 objectifs (48MP IMX 582 F/1.8, 8MP Ultra grand angle F/2.4 et 2MP Profondeur de champ avec stabilisation vidéo numérique) et un capteur frontal de 16 MP (Ouverture à F/2.0).