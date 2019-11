Idée cadeau de Noël : l'enceinte Bluetooth JBL Go 2 pour seulement 20,37€

Une bonne ambiance pour Noël

Mini mais robuste

Avec cette promotion signée la Fnac, vous pourrez diffuser vos musiques préférées lors du réveillon. L'enseigne française ne s'occupe pas de l'expédition puisque c'est le vendeur partenaire HiMart qui est aux commandes. La livraison reste tout de même gratuite mais comptez entre 7 et 15 jours ouvrables pour recevoir le produit à votre domicile. Rien d'étonnant à cela puisqu'il vient de Chine. La garantie est bien évidemment valable pendant deux ans. Passons aux spécificités techniques de cet appareil.L' enceinte Bluetooth JBL Go 2 offre un son de très haute qualité malgré sa petite taille. Ce design compact vous permettra de la transporter absolument partout. Un simple sac et le tour est joué ! Cet exemplaire peut se connecter à la plupart des appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs...) en passant par la fonctionnalité Bluetooth. Vous pouvez aussi choisir un mode de diffusion plus traditionnel via l'entrée auxiliaire intégrée. Vous aurez toujours une solution pour diffuser vos morceaux préférés chez vous comme à l'extérieur.Cette enceinte cache également d'autres possibilités comme le fait de prendre des appels via le kit mains-libres intégré. Vos appels bénéficieront d'une qualité sonore optimale grâce à la réduction de bruit. De plus, la JBL Go 2 est très résistante. Elle peut parfaitement encaisser une immersion dans l'eau à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Enfin, la batterie dispose d'une autonomie d'environ 5 heures.Il faut bien le reconnaître, la batterie Bluetooth JBL Go 2 est impeccable. Son rapport qualité / prix est tout bonnement parfait puisqu'elle vous offrira une qualité sonore superbe. Elle saura aussi se montrer solide en toutes circonstances. Un must-have qui fera forcément plaisir à vos proches pour Noël.