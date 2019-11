Clé USB Sandisk Cruzer Blade 128 Go à seulement 19,50€ chez Fnac

Stocker sans se ruiner

Une clé passe-partout

Cette fois, c'est la Fnac qui se charge de cette promotion plutôt sympathique. L'enseigne française ne se charge pas de la commande puisque c'est le vendeur partenaire EZONESHOP qui s'occupe de la commercialisation de ce produit. Ainsi, la livraison est gratuite en normal, suivi ou recommandé. Vous allez tout de même devoir vous montrer patient puisque le produit arrivera chez vous sous 8 à 25 jours ouvrables (logique puisque l'expédition est faite depuis Kong-Kong). Enfin, sachez que la garantie est valable pendant 2 ans.Ainsi, cette clé USB de la marque Sandisk profite d'une capacité de stockage de 128 Go. Avec un tel espace, vous pourrez stocker un maximum de données très facilement. D'après le fabricant, ce modèle peut accueillir jusqu'à 7200 photos (10 Mpx), 320 minutes de vidéo (1080p) et 8000 morceaux de musique (MP3). Le transfert se fera de manière instinctive (via un bon vieux copier-coller) et très rapidement, même pour les fichiers les plus volumineux.L'autre point positif de cet exemplaire se trouve du côté de sa taille. En effet, la clé USB Sandisk Cruzer Blade dispose d'un design extrêmement fin. Vous pourrez donc la placer directement dans votre proche lorsque vous partez en déplacement (attention à ne pas la perdre !). Enfin, vos fichiers seront toujours protégés grâce au logiciel gratuit SanDisk SecureAccess.Nous avons rapidement fait le tour des caractéristiques de la clé USB Sandisk Cruzer Blade. Cette dernière est très simple à utiliser et pourra stocker de nombreux éléments. Le rapport qualité / prix est tout bonnement parfait. Foncez !