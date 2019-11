Les jours Google à la Fnac : Chromebook Asus, housse, souris et 25€ Google Play pour moins de 350€

Une e-carte Google Play de 25€ offerte

Les points forts du Chromebook Asus

À l'occasion de l'opération "Les Jours Google" organisée par la Fnac prenant fin le mardi 12 novembre 2019, l'enseigne de magasins spécialisés dans le high-tech propose à ses clients le pack Chromebook Asus C423NA-EC0179, housse de transport, souris optique et e-carte Google Play (d'une valeur de 25 euros) ; le tout pour 349,99 euros au lieu de 479,99 euros.Pour bénéficier de l'offre, il suffit d'ajouter le pack (voir lien ci-dessus) et l'e-carte Google Play ( en cliquant ici ) dans le panier.Le Chromebook Asus C423NA-EC0179 est équipé d'un écran LED Full HD tactile de 14 pouces (avec une résolution de 1920 x 1080 pixels), d'un processeur Intel Celeron N3350, d'une mémoire RAM de 4 Go, d'un espace de stockage de 64 Go eMMC, de Chrome OS (système d'exploitation de Google) et d'une webcam HD intégrée.Côté connectique, le PC portable embarque 2 ports USB 3.1 Type C, 2 ports USB 3.1, une carte Wifi 802.11 ac et la technologie Bluetooth 4.0.