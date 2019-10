Vente Flash Fnac : Apple iPhone XS 64Go à 859€ au lieu de 1039€

Un smartphone au design d'exception

Des performances sans précédent



L'iPhone XS est l'un des fleurons de la gamme de smartphones proposée par Apple. Le téléphone est composé de deux dalles de verres encerclées par un cadre en acier inoxydable. L'écran OLED de 5,8 pouces prend toute la surface de l'appareil pour laisser plus de place au contenu et aux applications.Comme tous les nouveaux iPhone depuis quelques années, il est équipé d'un système de déverrouillage par reconnaissance faciale, le désormais célèbre FaceID. Les différents capteurs sont logés dans une encoche en haut de l'écran. Un port Lightning pour la charge du téléphone et la connexion aux accessoires complète la connectique. L'iPhone XS est également compatible avec la recharge sans-fil.L'iPhone XS embarque le processeur A12 Bionic, qui un an après sa sortie tient encore la dragée haute à nombre de ses concurrents. La puce offre des performances impressionnantes à la fois dans la navigation générale mais également dans les applications les plus gourmandes comme les jeux vidéo 3D ou les logiciels de montage vidéo.L'appareil photo est également un maitre étalon dans sa catégorie. Apple a fait le choix de deux objectifs de 12 megapixels, l'un grand angle et l'autre est un téléobjectif afin de réaliser des zooms optiques 2x et jusqu'à 10x en zoom numérique. Le rendu des couleurs est très naturel et l'appareil propose un joli niveau de détails pour réussir à coup sur ses clichés. Il bénéficie également du Smart HDR, un mode automatique permettant de corriger les photos au niveau de l'exposition et de la luminosité.La Fnac n'a pas attendu fin novembre et le Black Friday pour vous proposer une réduction exceptionnelle sur cet appareil. Il vous est proposé actuellement à 859€, dans les trois coloris gris sidéral, argent et or, au lieu de 1 039€ habituellement. N'attendez pas plus longtemps pour en profiter !