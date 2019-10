Xbox One S + 3 jeux + 2ème manette + 3 mois d'abonnement Xbox Live Gold à 299,99€ au lieu de 519,95€

La Xbox One S avec 3 jeux, une 2ème manette et 3 mois d'abonnement Xbox Live Gold pour moins de 300 euros

Un pack très complet

Profitez donc ce bon plan jeu vidéo déniché par la Team Clubic où la Fnac vend actuellement un bundle très intéressant contenant la console Xbox One S 1 To, NBA 2K20, Fifa 20, Forza Horizon 4, une 2ème manette et 3 mois d'abonnement Xbox Live Gold. Vendu normalement à 469,99 euros, le pack voit son prix chuter à 299,99 euros ; soit près de 170 euros de remise immédiate de la part de l'enseigne française.En ce qui concerne la livraison, sachez qu'elle est gratuite en magasin Fnac et à domicile.Avec ce pack destiné majoritairement aux fans de simulations sportives, vous jouerez au catalogue de jeux le plus fabuleux, y compris aux classiques Xbox 360, sur une console 40 % plus petite. Vous pourrez aussi diffuser vos vidéos 4K en continu sur Netflix, ou regarder vos films Blu-Ray ultra HD en 4K.Concernant la manette sans fil Xbox, elle est munie d'une surface antidérapante texturée et d'une connexion Bluetooth. Grâce à la prise jack de 3,5 mm pour micro-casque, vous pouvez brancher n'importe quel casque compatible sur la manette.Dans le pack, vous trouverez aussi un câble HDMI, un câble d'alimentation, un support de console (pour une position verticale) et 4 piles LR6.