Prenez de belles photos grâce à l'hybride Olympus E-M10 Mark II + ses objectifs en promotion

Profitez d'une remise immédiate de 360 euros pour l'achat simultané d'un pack photo et d'un objectif hybride

Un capteur Live MOS ultra rapide de 16 millions de pixels

Vous avez jusqu'au lundi 28 octobre 2019 à 13 heures précises pour bénéficier d'une remise immédiate de 360 euros de la part de la Fnac pour l'achat simultané d'un pack Hybride Olympus E-M10 Mark II Noir + Objectif 14-42 mm f/1:3.5-5.6 II R Noir + Fourre-tout + Carte mémoire SDHC 16 Go et d'un objectif hybride Olympus M.Zuiko Digital 45 mm F/1.8.Pour ce faire, il suffit d'ajouter le pack proposé par la Fnac (voir lien ci-dessus) et l'objectif hybride Olympus M.Zuiko en cliquant ici Ainsi, au lieu de payer l'ensemble à 859,99 euros, vous débourserez 499,99 euros. De plus, la Fnac vous offre les frais de port pour une livraison du pack à votre domicile.L'appareil photo Olympus E-M10 Mark II dispose notamment du capteur Live MOS ultra rapide de 16 millions de pixels et d'un boîtier qui intègre un système de stabilisation sur 5 axes. Le Olympus E-M10 Mark II embarque aussi un écran LCD tactile de 7,6 cm avec angles d'inclinaison de 80° vers le haut et 50° vers le bas et un viseur électronique OLED 2,36 millions de points avec rapport d'agrandissement de 1,23x.Différents modes sont mis à disposition pour l'appareil qui peut détecter jusqu'à 25 types de scènes différentes automatiquement et ajuster les réglages pour assurer une bonne exposition. L'Olympus est équipé d'une touche vidéo capable d'enregistrer des films en Full HD 1080p et en 4K avec un effet accéléré.Enfin, l'appareil photo est, comme évoqué dans l'article, fourni avec un objectif 14-42 mm f/1:3.5-5.6 II R noir, une sacoche et une carte mémoire SDHC de 16 Go.