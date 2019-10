🔥 Xiaomi Redmi Note 7 à 156€ au lieu de 199,99€

La star des smartphones d'entrée de gamme

À lire aussi : Smartphone, notre comparatif

Une fiche technique irréprochable

Nous prenons immédiatement le chemin de l'enseigne française Fnac, pour découvrir cette nouvelle réduction sur ce qui constitue un des plus gros succès commercial de ces derniers mois au rayon des smartphones, il s'agit bien entendu de l'excellent Redmi Note 7 de chez Xiaomi. En achetant l'appareil à ce prix sur le site de la Fnac, vous bénéficierez en plus d'une livraison totalement gratuite.Comme l'article est expédié depuis Hong Kong, il faudra faire preuve d'un soupçon de patience avant de pouvoir découvrir votre smartphone. Celui-ci mettra en effet de 6 à 18 jours ouvrables avant d'arriver à bon port. Si vous préférez payer le Note 7 en 3 ou en 4 fois, aucun problème, il faudra simplement régler quelques euros de frais supplémentaires lors de votre premier règlement. Si vous avez un doute, ou que vous souhaitez un renseignement précis sur la commande ou sur le produit, la Fnac vous propose de poser directement votre question au vendeur.Le Redmi Note 7 est un des meilleurs rapport qualité/prix du marché. Ses performances et sa puissance font facilement rougir nombre de smartphones de moyenne gamme. En effet, le Note 7 embarque un processeur solide et réactif, le Snapdragon 660, qui vous permet de lancer des jeux gourmands sans crainte de voir votre appareil ralentir. Il dispose de 3 Go de mémoire vive et un espace de stockage convaincant de 32 Go. Son écran bénéficie d'une résistance renforcée grâce au Corning Gorilla Glass 5 et jouit d'une belle taille de 6,3 pouces. Il affiche une définition de 2340 x 1080 pixels. Avec ses 4 000 mAh au compteur, sa batterie est tout simplement spectaculaire. La partie photo est légèrement en deçà des autres caractéristiques mais, avec son capteur principal de 48 mégapixels, elle permet tout de même de prendre de jolis clichés bien nets.Retrouvez le Redmi Note 7 dans sa version noire à petit prix sur la Fnac. Ne tardez pas trop pour saisir cette belle affaire qui est une offre éphémère.