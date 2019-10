🔥 Casque Bluetooth Sennheiser HD 4.50 à 99,99€ au lieu de 149,99€

Un bon casque à réduction de bruit

Agréable à porter et pas cher

Nous nous rendons chez la Fnac pour cette bonne affaire qui disparaîtra le lundi 28 octobre 2019 à 13h00. Un petit cadeau s'invite aussi à la fête puisqu'un abonnement de trois mois à Deezer vous sera offert suite à cet achat. Le retrait en magasin est gratuit et les abonnés Fnac+ recevront leur commande à domicile en un jour ouvré sans frais supplémentaires. Vous pouvez activer un essai de 30 jours avant que l'abonnement ne passe à 49€/an. D'autres avantages seront aussi à votre portée (priorité en caisse, spectacles à prix réduits, chèques cadeaux...), donc n'hésitez pas à y souscrire.Évoquons maintenant les possibilités offertes par ce casque Sennheiser HD 4.50. Par exemple, il embarque la technologie de surpression de bruit active. Ainsi, l'utilisateur sera totalement immergé dans ses musiques préférées. Les sons qui proviennent de l'environnement extérieur seront donc filtrés et supprimés. Les basses profondes garantiront aussi une qualité sonore optimale. Le casque pourra être connecté en Bluetooth à n'importe quel appareil (ordinateur, smartphone, tablette...) et un cordon de 1,2 mètres est également inclus.Ce modèle est également une référence en matière d'ergonomie. Il est léger et donc très confortable même après plusieurs heures d'écoute. Son design est également réussi grâce aux petites pointes de rouge de cette édition spéciale. Concernant l'autonomie maintenant, le casque peut fonctionner jusqu'à 29 heures avant d'avoir besoin de courant. En résumé, cet exemplaire possède des performances convaincantes et il ne vous gênera pas.Une fois de plus, la Fnac met en ligne une très bonne promotion. Le casque Bluetooth Sennheiser HD 4.50 assure dans tous les domaines. Il profite d'une conception solide, d'une technologie de réduction de bruit efficace et d'une légèreté qui vous permettra de le transporter partout avec vous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.