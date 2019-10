🔥 Football PES 2020 sur Xbox One à 29,99€

L'appel du ballon pour votre Xbox One

Score : 2-0 pour Football Pro Evolution Soccer 20.

Plus technique et beau que son concurrent

Le cultissime jeu de football made ins'invite dans votreà prix totalement réduit. En vous rendant sur la Fnac, vous pourrez acquérir le tout nouveau Football Pro Evolution Soccer 2020 pour 29,99€ au lieu de 44,99€ (ou des 56€ de Fifa 20) !À vous les longues soirées pizza entre amis sur fond de match entre Barcelone et la Juventus. Car oui, seuls les joueurs de Pro Evolutions Soccers pourront bénéficier de la présence de certains clubs du championnat italien dans leur jeu. Un but difficile à encaisser pour les joueurs de FIFA 20 !Comme chaque année, PES et FIFA se taquinent pour réussir à produire le jeu de foot le plus réussi. Alors que la licence PES semblait battre de l'aile ces dernières années, elle semble bénéficier d'un regain de forme avec une réalisation beaucoup plus solide et doté d'un gameplay beaucoup plus intéressant.Si vous être du genre à préférer vous dégourdir les doigts plutôt que les jambes, n'attendez plus ! Football Pro Evolution Soccer 2020 est LE jeu de football INCONTOURNABLE de cette année !