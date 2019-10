🔥 Enceinte JBL Link 300 à 149,99€ au lieu de 299,99€

150 euros de remise immédiate pour l'achat de la JBL Link 300

Disponible en noir ou en blanc

Rendez-vous donc sur le site de la Fnac pour vous procurer la JBL Link 300 à 149,99€ au lieu de 299,99€ ; soit 150 euros de remise immédiate de la part de l'enseigne. L'offre promotionnelle est valable jusqu'au 31 octobre 2019 inclus (dans la limite des pièces disponibles mises à disposition par la Fnac).Les frais de port s'élèvent à 9,99 euros pour une livraison du produit à domicile. Pour éviter de payer ce supplément, il est conseillé de retirer gratuitement le produit en magasin Fnac.Pour cette offre, la Fnac a mis à disposition deux coloris au choix pour l'enceinte : le noir (voir lien ci-dessous) et le blanc ( en cliquant ici ).Côté caractéristiques, l'enceinte dispose notamment de l'assistant Google, d'une puissance de 2 x 25 Watts, d'une connexion WiFi et du Bluetooth 4.2, de la fonction Multiroom et du Chromecast intégré. L'appareil embarque aussi de la reconnaissance vocale à champ lointain qui permet de simplifier le fonctionnement "mains libres". Posez vos questions au bout de la pièce, la JBL Link 300 vous répondra.