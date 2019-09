🔥 Précommande FIFA 20 : un pack FUT 20 offert + le guide FIFA 20

Le jeu FIFA 20 à partir de 42,99€

Un pack FUT et un guide offerts pour l'achat du jeu FIFA 20

À quelques jours de la sortie tant attendue de FIFA 20, la Fnac propose à ses clients d'acheter le célèbre jeu de simulation à 42,99€ sur Nintendo Switch, à 49,99€ sur PC et à 52,99€ sur PS4 et Xbox One.En ce moment, l'enseigne de high-tech propose à ses adhérents d'obtenir 10€ supplémentaires sur leur compte fidélité. Le compte client sera automatiquement crédité de 10€. Le cumul de 10€ sur le compte de fidélité donne droit à un chèque cadeau de 10€ valable pour un achat de plus de 10€. Le chèque cadeau Fnac est valable en magasin FNAC et sur fnac.com pour un achat de plus de 10€ (hors livre, coffrets et cartes cadeaux, tirages photos, cartes de téléphonie, abonnements téléphoniques et internet, billetterie et voyage).Jusqu'à la sortie du jeu, la Fnac vous offre donc un pack FUT et un guide pour l'achat de FIFA 20.Pour se faire, rien de plus simple : il suffit d'ajouter le jeu (lien visible ci-dessous) et le guide que vous trouverez à cette adresse . Vous aurez alors une remise immédiate de 29,99€ (prix du guide du jeu).Pour information, le pack FUT contient jusqu'à 3 Packs OR (1 par semaine pendant 3 semaines), un joueur Icône de prêt au choix et des maillots FUT en édition spéciale.Et grâce au guide, vous apprendrez à dribbler pour déstabiliser les meilleures défenses du monde, découvrir les formations les plus adaptées à votre style de jeu ou encore embrasser la carrière d'entraîneur pour mener au sommet votre équipe.