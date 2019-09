🔥 Jusqu'à -20€ sur les E-cartes cadeau Fnac

Deux cartes distinctes disponibles

Economisez jusqu'à 20 euros sur vos achats

À partir de ce mardi 17 septembre 2019, la Fnac lance une nouvelle opération sur ses E-cartes cadeau. L'enseigne propose deux promotions distinctes sur les cartes d'une valeur de 60€ et 150€.Notez que ces cartes ne sont disponibles qu'en ligne sur le site Fnac.com et pourront être utilisées, en une ou plusieurs fois, dans les magasins Fnac, Darty et sur Fnac.com. Ces E-cartes sont à dépenser avant le 30 septembre 2019 inclus.Tout d'abord la E-carte cadeau d'une valeur de 60€ vous est proposée à moins 10€, soit à un prix de 50€.Mais comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la E-carte cadeau de 150€ est disponible à seulement 130€, soit une économie de 20€.La Fnac précise que cette offre sera valable dans la limite des 3000 cartes disponibles et limitée à deux cartes par compte client et par adresse IP, exclusivement sur le web. Elle n'est pas cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents.