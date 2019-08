🔥Bon plan Fnac : Mini borne d'arcade retro Pac-Man à 24,99€ au lieu de 34,99€

Une mini borne d'arcade Pac-man à 24,99€

Les mini bornes d'arcade: le bon plan du geek nostalgique

Cette petite console qui tient dans la main est en forme de borne d'arcade. Si vous êtes un peu nostalgique, vous allez vous amuser sur ce jeu Pac Man au design inspiré directement du jeu original. Avec ses jolies couleurs, la borne a un petit écran de 7cm. Vous pouvez connecter des écouteurs avec un câble jack 3,5 mm pour profiter en plus de la bande son originale du jeu. Pour l'utiliser, il vous faudra la brancher avec un cable mini usb ou mettre 4 piles AA qui ne sont pas fournies dans la commande. Si les arcades des années 80 vous manquent, voilà de quoi faire revivre vos souvenirs.Malheureusement, les bornes d'arcade grandes taille originales sont assez chères et pas vraiment accessibles à tous. Les mini bornes sont donc une super alternatives si vous cherchez à retrouver les sensations des années 80. Il en existe toute une multitude que vous pouvez commencer dès aujourd'hui à collectionner! En plus, elles sont ultra simples d'utilisation et vous pouvez aisément les laisser entre les mains des enfants pour qu'ils découvrent à leur tour les jeux d'arcade rétro comme Pac Man. C'est un joli cadeau, amusant et à petit prix. L'offre -29% sur Fnac vous permet d'obtenir ce jeu pour 24,99€ seulement. Un bon plan déniché pour vous par la team Clubic!