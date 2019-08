🔥 Bon plan Fnac : Oppo Reno 10x Zoom à 799€ (+ 1 vol AR en Europe offert)

Bénéficiez d'un aller-retour offert

Le smartphone Oppo Reno 10x Zoom à 799 euros

Pour créer l'événement, la marque chinoise Oppo propose une offre exceptionnelle à ceux qui achèteront le smartphone qui est en ce moment vendu à 799 euros sur le site de la Fnac. Pour tous ceux qui rêvent de découvrir l'Europe de façon originale, voici une expérience à tenter ! Vous aurez droit à 3 vœux de destination et de dates parmi une sélection, et vous choisirez l'aéroport de départ entre Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Attention cependant, l'offre ne dure que jusqu'à ce soir, alors ne tardez pas à vous lancer si vous êtes intéressés. Avant de valider votre panier, pensez bien à lire toutes les conditions qui concernent cette offre promotionnelle extraordinaire Le smartphone Oppo Reno est un appareil haut de gamme doté d'un écran panoramique Amoled de 6,65 pouces qui offre une belle résolution de 2340 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 855 à 2.8GHz. Côté performances, l'Oppo Reno dispose de 8 Go de RAM et une mémoire de 256 Go. Sa batterie possède une capacité de 4065 mAh, ce qui permet au smartphone de rester allumé pas moins de 40 heures en conversation ou 331 heures en veille permanente. Vous pourrez donc l'utiliser plusieurs jours sans avoir à le recharger.Vos photos seront d'un superbe qualité grâce à son triple appareil photo arrière d'une qualité qui atteint les 48 mégapixels sur l'objectif principal auxquels viennent s'ajouter 8 mégapixels avec le capteur grand angle et 13 mégapixels pour le téléobjectif avec OIS. Pour que même vos selfies soient toujours réussis, l'appareil photo secondaire fait lui 16 mégapixels. Le smartphone de chez Oppo détecte, entre autres, le bluetooth 5.0 ainsi que la 4G+.Profitez vite de ce Bon Plan qui ne dure que jusqu'à ce soir en vous rendant sur le site de la Fnac. Vous pourrez prendre de sublimes photos de ces vacances en Europe avec votre nouvel appareil high-tech.