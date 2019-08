🔥 Bon plan Fnac : Appareil bridge numérique Panasonic Lumix à 499€ au lieu de 899€

Le Bridge Panasonic Lumix à 499€ : une excellente affaire

Simplicité & performance

Vous serez sans doute conquis par cequi est l'un des meilleurs bridge du marché. Le bridge est un type d'appareil photo à mi-chemin entre le compact - simple mais limité - et le reflex - beaucoup plus complexe (et très cher). Lereste parmi les meilleurs de cette catégorie pour plusieurs raisons: tout d'abord sa qualité d'image à 20,9 méga pixels rivalise déjà avec les réflex amateurs. La résolution 4k Ultra HD vous le meilleur de la photo/vidéo.Pour ce qui est de la prise de vue, les avantages sont encore multiples: vous bénéficiez d'un zoom optique à 20x et en même temps d'un grand angle à 24mm. Ces deux caractéristiques rarement liées font du Lumix un bridge de grande qualité. Pour ce qui est de la gestion de la lumière, rien n'est sacrifié. L'ouverture maximale de l'objectif à 2.8 est plus grande que la plupart des objectifs du marché. La sensibilité ISO peut être poussée jusqu'à 25 600 pour la photo, 6 400 pour la vidéo. Ces avantages vous permettront d'obtenir des prises de vue plus que correctes en très basse lumière.Ses performances exceptionnelles n'empêchent pas à cet appareil de rester simple et agréable d'utilisation. Une sélection de modes automatiques et semi automatiques vous donnent accès à plus ou moins de paramètres réglables, selon ce que vous savez régler.Si vous voulez tout gérer en manuel, c'est évidemment possible aussi. L'écran arrière de prévisualisation est tactile et amovible dans tous les sens, pour vous permettre de profiter d'une prise de vue toujours plus créative. Cependant, vous pouvez aussi utiliser le viseur traditionnel. Ce dernier est équipé de la technologie OLED Haute Résolution qui vous permet d'avoir un aperçu très net même sous une très forte luminosité. Bref, débutants ou confirmés, cet appareil bridge ne peut que vous plaire. On note qu'il est soumis à une politique "satisfait ou remboursé", et que Fnac vous offre la livraison.