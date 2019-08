🔥 Bon plan Fnac : Samsung Galaxy watch active à 172€ au lieu de 249€

La Galaxy Watch Active à 172€ en ce moment

Un montre connectée pour les sportifs

Cette montre connectée est pleine d'avantages: elle vous donne accès à vos SMS, e-mails, appels et réseaux sociaux. La Galaxy Watch Active vous assiste au quotidien avec des minuteurs, alertes du calendrier et alarmes géo-localisées. Ses 4Go de stockage permettent l'accès à 500 morceaux de musique hors-ligne.Bien évidemment, vous pouvez aussi la connecter en Bluetooth à votre téléphone pour utiliser les plateformes de streaming de musique habituelles. La Galaxy Watch est très légère (25g sans le bracelet) et étanche jusqu'à 50m. Elle est compatible avec tous vos smartphones et tablettes Android, IOS etc.Avant tout autre chose, la Galaxy Watch Active est faite pour les sportifs. Son interface santé donne l'accès direct à l'analyse du sommeil, et aux données basiques: nombre de pas, de calories brulées, fréquence cardiaque, étages grimpés. Elle intègre aussi un suivi nutritif et des exercices de relaxation. Pour le sport, elle détecte automatiquement plusieurs exercices différents: marche rapide, vélo, rameur... Elle peut aussi compter vos exercices de workout: sauts, fentes, abdos etc.Et le meilleur pour la fin: elle vous félicite quand vous avez atteint vos objectifs. Bref, la Galaxy Watch Active est un coach personnalisé attaché au poignet. Obtenez-la au plus vite à -30% sur la Fnac! Le produit est soumis à une politique "satisfait ou remboursé", et garanti deux ans. Le socle de charge sans fil, le bracelet Noir (deux tailles disponibles) et le chargeur USB - C sont inclus.