🔥 Bon plan Fnac : Appareil reflex Canon EOS 2000D + 2 objectifs à 479€ au lieu de 599€

Si vous êtes débutant et que la technique vous manque encore, cet appareil reflex est simple d'utilisation et vous réussirez à profiter de ses belles images dès le début! Sa configuration intuitive permettra de le prendre en main facilement avant de pouvoir exploiter son potentiel complet. Le capteur 24,1 millions de pixels vous garantit une qualité d'image sans pareil (et bien supérieure à celle de la plupart des smartphones !).Vous pouvez aussi faire de la vidéo en full HD assurée d'être nette par l'autofocus super précis à 3 im./s. L'appareil possède aussi toutes sortes de fonctions comme la Scène Intelligente qui assiste l'utilisateur au cadrage ou les Filtre Créatifs que vous appliquez directement à votre photo. Bien-sûr, l'appareil se connecte en WiFi à l'application smartphone pour voir les photos en temps réel, mais aussi pour la prise de vue à distance où le viseur duplique l'image sur votre écran.Les deux objectifs présentés par Fnac avec levous permettront dès le début d'adapter votre prise de vue à la situation. Les deux objectifs se complètent bien: le premier, un 18-55mm est l'objectif de base que l'on trouve avec tous les boitiers. L'angle est assez pratique pour les scène de tous les jours et supportera bien la plupart des cadrages. L'ouverture à 3.5-5.6 admet des photos correctes en basse lumière. Cependant, vous serez très vite limité au niveau du zoom pour les scènes un peu plus éloignées.C'est pour cela que le deuxième objectif fourni vous sera très utile: le téléobjectif 75-300mm capturera sans effort les scènes les plus éloignées. A 300, la profondeur de champ éliminée peut aboutir à de très jolis portraits avec un flou d'arrière plan. La Fnac annonce que le produit est garanti deux ans et une politique "satisfait ou remboursé". La livraison est offerte!