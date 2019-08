🔥 Bon plan Fnac : -20€ sur le Google Home Mini en ce moment !

Google Home Mini à 39,99€

Une enceinte connectée pour dialoguer

Vous connaissez sûrement, la grande version de l'assistance vocale intelligente de. Voilà donc sa petite sœur, en version mini ! Plus discrète bien que tout aussi efficace, elle est disponible à ce prix en deux couleurs: charbon ou gris.annonce que pour cet achat du Google Home mini à 39,99€, 3 mois d'abonnement Deezer sont offerts. Une offre en or que vous pourrez exploiter à fond depuis le Home Mini. Il est possible de se procurer l'enceinte intelligente sur le site ou en magasin. La livraison est gratuite. On note que moins de 40€ reste très abordable pour la technologie dont dispose cet objet, et le divertissement qu'il amène au quotidien.Loin de se limiter à des tâches d'enceinte (mettre de la musique, changer de station, varier le volume) le Google Home Mini utilise l'assistance vocale de Google pour répondre à toutes vos questions.Ainsi, on l'active en disant "OK Google" ou encore "Dis Google", et l'enceinte connectée en WiFi naviguera pour vous répondre. De la météo du jour à une recette de cuisine, il y a peu de choses que Google Home Mini ne puisse pas trouver pour vous. On peut aussi lui demander de lancer des minuteurs ou des alarmes sonores, mais ce n'est pas tout: Google Home Mini est connectée à toutes vos plateformes (de streaming de musique par exemple) mais aussi à vos autres objets connectés (ampoules etc) qui fonctionnent de manière intelligente.Google Home Mini peut aussi vous aider à calculer, traduire et vous fera même des blagues! Certaines autres applications (celle de la SNCF) ou encore de jeu (Akinator) sont disponibles par commande vocale à travers Google Home Mini. Il suffit de demander à l'enceinte connectée de vous mettre en relation avec l'application tierce. Une autre assistance vocale vous guidera depuis là!Un bon plan Fnac à retrouver au plus vite pour le meilleur de l'enceinte connectée à prix réduit!