🔥 Bon plan Fnac : Smartphone Oppo Find X 256 Go à 644€ au lieu de 806€

Remise de 20% sur le Oppo Find X 256 Go

Une fiche technique séduisante

Le vendeur Digi World propose une offre alléchante sur le site de la FNAC : une remise de 20% sur le smartphone256 Go, double SIM, en coloris bleu. Le prix du flagship passe ainsi à. En bonus,. Attention toutefois pour les plus pressés : il faut compter 8 à 15 jours de délai de livraison, depuis Hong Kong.Élégant, ce smartphone est doté d'une structure coulissante motorisée, à l'avant et à l'arrière, avec une protection contre les chutes. Grâce à ce système, le Oppo Find X propose un. En effet, les différents capteurs de l'appareil, comme la caméra frontale et le double capteur arrière, sont dissimulés.L'absence totale de capteurs visibles permet donc au smartphone Oppo Find X d'arborer un design borderless à l'extrême, dont jouit sa très large. Le capteur frontal de 25MP et le double capteur arrière de 16 MP + 20 MP sont donc cachés sous le système rétractable motorisé, qui n'a aucune incidence sur l'autonomie de l'appareil.En effet, le constructeur garantit qu'il n'utilise que 1% de batterie pour 200 utilisations. Oppo assure également que le système est conçu pour supporter plus de 300 000 utilisations. Et pour ne rien gâcher, le flagship du constructeur chinois est équipé d'uncouplé à 8 Go de mémoire vive. Enfin, le smartphone est équipé de laAinsi, la technologie Flood Illuminator combine un scanner 3D à lumière structurée, qui utilise 15 000 points de reconnaissance faciale, avec un système intelligent. Selon Oppo, il serait «».L'offre est valabledans la limite des stocks disponibles, ne tardez pas trop !