🔥 Fnac Day : 2 Google Home Mini pour le prix d'une

2 Google Home Mini à 60 euros

Google Home Mini : l'enceinte connectée de poche

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour lesPour une durée indéterminée, la Fnac propose à ses clients d'acheter 2 Google Home Mini à 60 euros. Pour ce faire, il suffit d'ajouter les deux enceintes dans le panier. Au lieu de payer 119,98€, vous ne paierez que 59,98€ ; soit une réduction de 50%. L'enceinte revient alors au tarif unitaire de 30 euros environ. Pas mal, non ?L'offre est valable dans la limite des pièces disponibles, uniquement sur les produits vendus et expédiés par Fnac.com (hors MarketPlace) et non cumulable avec toute autre remise réservée ou non aux adhérents.Avec ses 4,2 cm de hauteur, 9,8 cm de largeur et de longueur, la Google Home Mini est idéale pour la transporter partout où vous souhaitez. L'enceinte fonctionne avec l'assistant Google. Il suffit de lancer la commande 'OK Google' pour démarrer l'assistant vocal, puis de formuler toutes les requêtes que vous voulez.Vous avez aussi la possibilité de contrôler vos différentes applications. Demandez à votre assistant de lancer un film ou une série sur votre téléviseur (Netflix par exemple) ou un morceau de musique (via Spotify, Deezer ou Google Play Musique)