⚡ Bon plan : Casque sans fil Bose QuietComfort 35 Argent à 259,99€ au lieu de 379,99€

La qualité Bose pour une écoute idéale de vos albums

Un casque sans fil pour des heures de musique sans recharge

Le QuietComfort 35, connu également sous l'acronyme QC35, est une référence en matière de casque audio. Bose a conçu un appareil haut de gamme, au rendu sonore très équilibré qui correspond à tous les styles de musique, des amateurs de hip-hop aux amoureux du classique.Mais là où le QC35 a mis tout le monde d'accord, c'est au niveau de son isolation sonore, qui reste l'une si ce n'est la meilleure actuellement disponible sur le marché. Cette technologie permet de réduire le bruit ambiant pour vous placer dans une bulle de silence qui vous permet de profiter de votre musique, et uniquement de votre musique.Le casque offre également une autonomie d'une trentaine d'heures, et une recharge de quelques minutes seulement vous offre une à deux heures d'autonomie supplémentaire pour assurer un trajet un peu long en train ou en avion sans se soucier de l'autonomie.La Fnac vous propose actuellement le Bose QC35 à un prix de 259,99€. Une excellente affaire pour un produit haut de gamme et traditionnellement onéreux, au tarif de 379,99€ habituellement.