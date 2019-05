⚡ Bon plan : notre sélection écran gaming 144 Hz à moins de 250€

Les joueurs en ligne de mire

Nous sommes allés chez deux sites spécialisés dans la vente en ligne pour garnir notre sélection. Vous trouverez donc des articles qui viennent de chez Cdiscount et de la Fnac dans ce petit guide. Ainsi, nous vous invitons comme d'habitude à bien consulter les pages de chaque article afin de tout savoir concernant les modalités de livraison et au niveau du paiement (en plusieurs fois ou non). Une fois que vous aurez fait cela, les écrans vous tendront les bras.Ces écrans ont deux particularités communes. Déjà, leur tarif respectif est en dessous de 250€. Vous ne vous ruinerez donc pas aujourd'hui. Aussi, il s'agit de modèles 144 Hz. Cette particularité permet d'obtenir des images plus fluides et apporte un confort visuel primordial pour jouer aux jeux vidéo les plus récents (surtout si vous vous lancez dans des parties en multijoueur). Bien évidemment, ils peuvent aussi être utilisés en dehors du gaming.Débutons avecchez Cdiscount. Cet écran LCD incurvé possède une diagonale de 23,6 pouces et une définition de 1920 x 1080 pixels. Son temps de réponse et de seulement 1 ms et il possède deux ports HDMI, un DisplayPort, deux USB 2.0 en amont et deux autres en aval. La garantie fabricant est valable pendant trois ans si vous rencontrez des problèmes techniques.Poursuivons avectoujours chez Cdiscount. Sa taille est de 24,5 pouces avec une définition en full HD. Le temps de réponse est cette fois de 5 ms et cet écran LCD possède une luminosité de 400 cd-m². Pour ce qui est des interfaces, nous notons la présence de deux ports HDMI (HDCP), un DisplayPort, deux ports USB 3.0 et une sortie de ligne audio. Bref, il fera parfaitement le job.Il est temps d'évoquerchez la Fnac. Il s'agit d'un écran incurvé dont la diagonale est de 27 pouces pour une définition en full HD. Le temps de réponse pointe à 1 ms et la luminosité à 350 cd-m². Il est fourni avec son support de table, affiche un angle de vision de 178° et embarque deux ports HDMI, un DisplayPort ainsi qu'une prise casque.Enfin, terminons avecune fois encore chez la Fnac. Sa taille atteint 24 pouces (61 centimètres) et il affiche une définition de 1920 x 1080 pixels. Le temps de réponse est de 1 ms et il est équipe d'un port HDMI, un DisplayPort et un DVI. Il possède aussi quelques fonctionnalités comme la technologie AMD FreeSync.Il est temps de faire les courses !