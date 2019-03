⚡️ Bon plan : Casque sans fil Jabra Move Noir à 49,99€

Jabra et vous ?

Un son de qualité et une autonomie de haut vol

La première chose qui frappe avec ce modèle, c'est à quel point il est confortable. Il possède une finesse à toute épreuve que ce soit au niveau de ses oreillettes, de son arceau ou même de ses coussinets. De plus, ceest aussi très résistant grâce à son squelette en acier inoxydable. Bref, vous pourrez le faire tomber sans lui infliger la moindre égratignure (n'exagérez pas trop tout de même).Qui dit casque sans fil dit bien évidemment autonomie. En écoute, le casque peut tenir jusqu'à 8 heures contre 12 jours en mode veille. Avec le bluetooth, il peut se connecter à n'importe quel appareil (smartphone et tablette) sur une distance maximale de 10 mètres. Bien entendu, un câble audio détachable 3.5 mm est compris dans le pack.Comme toujours, la Fnac propose le retrait en magasin gratuit. La livraison à un point relais vous coûtera 2,99€ et comptez 3,99€ pour recevoir le produit à votre domicile. Si vous souscrivez à Fnac+, les frais de port sont offerts dans tous les cas de figure.