🔥 Bon plan : Smartphone Honor 10 Double SIM 64 Go à 299€ au lieu de 369€

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

Commençons tout d'abord par souligner les différentes capacités de cet Honor 10. Le smartphone du géant chinois possède un écran IPS 5.8 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels. Il est également équipé d'un processeur Hisilicon Kirin 970, de 4 Go de mémoire vive et, vous l'aurez sans doute compris, de 64 Go d'espace de stockage.C'est un modèle qui met le paquet sur la photo puisqu'il possède un capteur dorsal de 16 mégapixels et surtout une caméra frontale pointant à 24 mégapixels. Si vous adorez faire des selfies, vous en aurez clairement pour votre argent ! Enfin, évoquons la batterie 3400 mAh qui peut tenir sans problème pendant deux grosses journées pour une utilisation normale du smartphone.La promotion mise en ligne par la FNAC concerne le Honor 10 bleu. Comme toujours avec le vendeur français, vous pourrez retirer votre commande gratuitement en magasin. La livraison est offerte en un jour ouvré si vous décidez de souscrire à un abonnement FNAC +.