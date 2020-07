Soldes d'été : L'ultra portable Asus avec i3 et SSD 512Go à 549,99€ chez la Fnac

L’Ultra portable Asus est soldé chez Fnac et l’offre est à durée très limitée. Avec une réduction de 27% sur son prix normal, c’est un PC portable Asus à un prix très intéressant qui est proposé là.

Il dispose d’un écran 14“ Full HD animée par un circuit graphique Intel HD 520. Du côté du cœur de la machine, on retrouve un processeur Intel Core i3 à 1,2 GHz et 8 Go de Ram DDR4 extensible à 16 Go. Il stocke vos données sur un disque SSD d’une capacité de 512 Go.

Livré avec Windows 10 Home Edition, il reçoit également la connectique nécessaire à toute utilisation avec de l’USB 3, du HDMI et de l’USB type C. Pour la connexion sans-fil, il est doté du Wifi à la norme 802.11ac et du Bluetooth 4.1.