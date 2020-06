Offre flash sur la carte Fnac+ & Deezer Premium 12 mois à seulement 60€

Avec la carte Fnac+, le client pourra profiter de nombreux avantages pendant une durée d'un an, comme la livraison express gratuite et illimitée ; une remise immédiate de 5% sur le high-tech, les livres et bien d'autres produits ; un accès à la presse en illimité offert avec ePresse ou encore un accès aux caisses prioritaire en magasin Fnac.

Quant à Deezer Premium, le service de streaming musical donne accès à plus de 50 millions de titres à écouter et à des podcasts et radios à écouter en direct. Disponible même sans connexion, la musique peut s'écouter sur tous types de support tels que le mobile, la tablette et l'ordinateur.