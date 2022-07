Le nouveau Vivo X80 Pro est déjà en promo grâce à ce code !

Comme vous avez sans doute déjà pu le pressentir, le téléphone du fabricant chinois dispose d'un écran AMOLED E5 incroyable avec une diagonale de 6,78 pouces pour une définition de 3200 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Cette dalle est absolument délicieuse et mettra en valeur vos contenus favoris. Que dire des performances sensationnelles offertes par le processeur Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 12 Go de RAM et à une mémoire interne de 256 Go ?! C'est bien simple, le vivo X80 Pro sait tout faire. Vous allez pouvoir jouer, passer d'une application à une autre et naviguer sur l'interface sans aucun ralentissement.

Et inutile de s'arrêter en si bon chemin puisque c'est aussi un cador de la photographie. Son module arrière enregistrera vos souvenirs jusqu'en 8K et ne rognera jamais sur la qualité des clichés. Même satisfaction sur le design somptueux du téléphone ou sur sa recharge ultra rapide (en seulement 40 minutes). Enfin, comment ne pas évoquer le capteur d'empreintes digitales révolutionnaire ?! Ce dernier est extrêmement réactif et sa configuration se fait en quelques secondes.