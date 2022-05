Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro chute à un prix très intéressant

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro impressionne tout d'abord par sa caméra, ou plutôt ses caméras. En effet le smartphone propose tout d'abord un objectif principal 108 mégapixels qui vous permet d'obtenir des clichés riches en détails, et ce de jour comme de nuit. En plus de ce dernier, on retrouve un ultra grand-angle pour immortaliser les plus beaux paysages, un mode macro pour les photos de près (et idéal pour prendre en photo vos plats au restaurant) et un capteur de profondeur pour les portraits.

A l'avant on retrouve un écran 6,67 pouces AMOLED avec seulement une caméra avant poinçonnée pour conserver le maximum de surface d'affichage. Le capteur d'empreintes est lui placé sur le bouton d'allumage sur la tranche de l'appareil.

Le processeur Snapdargon 732G, accompagné de 6 Go de RAM vous permet de profiter de l'ensemble des applications présentes sur le Play Store, même les jeux vidéo, et 128 Go de stockage vous permettent de conserver toutes vos vidéos et vos photos sans avoir de passer par une solution de stockage cloud. Le smartphone est également compatible 4G pour profiter des meilleurs débits de votre opérateur.

Enfin le Xiaomi Redmi Note 10 Pro intègre une batterie de 5020 mAh qui vous offre une journée d'autonomie et même deux journées si vous êtes un utilisateur modéré de votre téléphone au quotidien. L'appareil propose également un mode de recharge rapide à 33W avec l'adaptateur secteur fourni dans l'emballage.