Précommandez le Honor Magic 4 Pro en promo et recevez deux cadeaux gratuits

Voyons un peu ce qu'a le Honor Magic Pro 4 a dans le ventre, pour 999€ il est normal de savoir ce qu'on achète. Tout d'abord, et c'est le premier contact avec le smartphone, vous avez un magnifique écran OLED 2848 x 1312 pixels de 6,81" avec un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Pour faire tourner l'OS et vos apps, il est équipé d'un processeur Snapdragon 8 Gen 1 gravé en 4nm avec 8 coeurs et une fréquence de 2,995GHz. Il est accompagné d'un GPU Adreno 730 et 8 Go de RAM.

Pour ce qui est de la mémoire interne, vous avez droit à 256 Go. Là où il brille c'est sa batterie de 4600 mAh qui offre une autonomie d'une journée et demi, mais surtout elle est compatible charge rapide 100W. Ainsi en seulement 30 minutes votre téléphone passe de 0 à 100%.

Autre gros point fort du Honor Magic 4 Pro : son appareil photo. À l'arrière il est équipé d'un triple capteur de 50 Mpx, 50 Mpx et 64 Mpx pour des vidéos en 4K à 60 images/seconde. Pour le frontal, vous avez un très bon capteur 12 Mpx.