Avec EcoTank, EPSON invente l'impression nouvelle génération

Elle est plus imposantes que ses congénères et c'est en partie dû à la présence de trois bacs à papier. En effet, elle est capable d'imprimer du A4, A5, A6, B6, B5, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe) et C4. Le chargeur de documents peut contenir 50 feuilles, le bac de sortie papier 125 feuilles, l'alimentation en papier standard 550 feuilles.

Pour la vitesse d'impression vous pouvez compter sur 25 pages par minute en monochrome et 12 pages par minute en couleur. On retrouve bien entendu la numérisation et la copie, aussi bien en filaire qu'en sans-fil. Et la mémoire du fax est plus importante que sur le modèle précédent, avec 200 noms et numéros en numérotation rapide. Et 550 pages qui peuvent être mémorisées.